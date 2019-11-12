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تحدث رزاق سيسه مهاجم فريق الاتحاد السكندري، عن العروض التي تلقيها في الفترة الماضية من أجل الرحيل، موضحاً أن علاقته بجماهير "زعيم الثغر"، كانت سبب رئيسي في رفض تلك العروض.

وكان رزاق سيسه قد لعب في صفوف الزمالك قبل رحيله للاتحاد السكندري، خلال صيف 2018.

وقال "سيسيه" في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد" صباح اليوم الثلاثاء: "أملك علاقة خاصة بجماهير الاتحاد، أحب الفريق والمشجعين في المقام الأول، بجانب المدرب طلعت يوسف الذي يعاملني كابن له".

وأوضح: "طلعت يوسف يمنحني الفرصة للتعبير عن أدائي وما أقدمه، أيضًا رئيس النادي محمد مصيلحي رجل جدير بالاحترام، لا أفكر في أي شيء داخل الفريق فهو يقوم بحل كل الأزمات فورًا".

وأشار: "محظوظ بالفترة التي أقضيها داخل نادي الاتحاد، طلعت يوسف مدرب جيد ويعلمنا كرة القدم ويلعب دور الأب مع جميع اللاعبين".

واستكمل: "تلقيت عروضا مهمة للرحيل ولكنني أشعر بأنني في بيتي داخل الاتحاد السكندري، لا أشعر بأي مشاعر سلبية داخل نادي الاتحاد أبدًا".

وأردف: "تلقيت عروضا من أندية سعودية ولكنني فضلت الاستمرار مع نادي الاتحاد".

وواصل: "لا أرى أنني تعرضت ‏للظلم، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد".

واستطرد: "كرة القدم بالنسبة لي هى التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شابا وتنقصني الخبرة".

وأضاف: "وكان يملك ‏الحق خاصة أنني لاعب دولي سابق، لكنه حكم علي بالسن وكرة القدم هى الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".

واختتم: "قررت الرحيل عن الزمالك ليكون أمامي وقت للتعبير عن إمكاناتي، ولم تكن هناك علاقة بيني وبين نيبوشا بل ‏الأزمة كانت في طريقة اللعب".