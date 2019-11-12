 أردوغان: أمريكا لم تنفذ الاتفاق الخاص بتطهير شمال سوريا من الإرهابيين - بوابة الشروق
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أردوغان: أمريكا لم تنفذ الاتفاق الخاص بتطهير شمال سوريا من الإرهابيين

أردوغان
أردوغان
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:58 م

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الولايات المتحدة لم تنفذ اتفاقا كان تم التوصل إليه بين البلدين الشهر الماضي لإخراج المسلحين الأكراد من مناطق شمال سوريا القريبة من الحدود التركية.

وفي كلمة في أنقرة اليوم، قبل المغادرة متوجها إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الأربعاء، أقر أردوغان باستمرار التوترات مع الولايات المتحدة.

وقال إن الزيارة "تأتي في مرحلة تمر بها العلاقات التركية الأمريكية بعملية مؤلمة".

وتتواصل التوترات بين البلدين لأسباب من بينها شراء تركيا لأنظمة دفاع جوي روسية متقدمة، إلى جانب إصرار تركيا على مطلبها المتعلق بضرورة قيام الولايات المتحد بتسليمها رجل الدين فتح جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.

وقال أروغان اليوم: "رغم المناخ السيئ في علاقاتنا، فقد اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نقطة حل المشكلات وتحسين علاقاتنا".

وكانت تركيا علقت عملية عسكرية كانت تقوم بها في شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية بعدما توصلت لاتفاقين لوقف إطلاق النار: أحدهما مع الولايات المتحدة والآخر مع روسيا.

وتمحور الاتفاقان حول إبعاد الوحدات الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية.

وقال أردوغان اليوم: "للأسف من المستحيل القول إن المنظمات الإرهابية خرجت من المنطقة الحدودية"، في إشارة للوحدات الكردية.

وأضاف: "لم تتمكن روسيا ولا أمريكا من تطهير المنطقة من هذه الجماعات الإرهابية في الساعات والأيام التي وعدتا بها، نريد أن نبدأ حقبة جديدة بشأن القضايا المتعلقة بأمن البلدين".


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