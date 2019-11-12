بدء توزيع المساعدات النقدية لدعم اللاجئين هذا الشتاء في الأردن

بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عملية توزيع المساعدات النقدية لفصل الشتاء لمرة واحدة للاجئين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف هذا العام ما يقرب من 400 ألف لاجئ سوري "حوالي 96 ألف عائلة" و55 ألف من غير السوريين "17500 أسرة" بمساعدة نقدية لإعانتهم على تلبية الاحتياجات العاجلة والهامة مع بدء موسم البرد.

ووفق المفوضية، تهدف المساعدة النقدية إلى تغطية أبرد شهور فصل الشتاء، ويتراوح متوسط المبلغ النقدي من 260 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد من الأسرة "66 دولارًا أمريكيًا في الشهر" إلى 440 دولارًا أمريكيًا لعائلة مكونة من 7 أفراد "110 دولارات شهريًا".

ولفتت إلى أنه في شهر نوفمبر الجاري سيتم توزيع المساعدات النقدية الشتوية على حوالي 60 ألف عائلة لاجئة، كي يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه قبل بدء الطقس البارد، مشيرة إلى أنه إذا سمحت وفرة الأموال ستضيف المفوضية عائلات إضافية في شهر ديسمبر المقبل.

تتزامن بداية عملية توزيع المساعدات النقدية الشتوية للمفوضية في الأردن مع إطلاق حملة "دفء قلوبهم" للمفوضية، وهي حملة إقليمية لدعم اللاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذا الشتاء.

وطبقا للبيان، هناك حاجة إلى حوالي 222 مليون دولار أمريكي لدعم 88ر3 مليون عائلة لاجئة ومشردة في كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن ومصر لمواجهة طقس الشتاء القارس.

ووفق البيان، تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها اللاجئون في جميع أنحاء المنطقة هذا الشتاء وتشجيع الجميع على التبرع بالمال للمساعدة.