الحكومة الباكستانية توافق على سفر نواز شريف إلى لندن للعلاج

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع نقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إلى عيادة في لندن غدًا الأربعاء لتلقي العلاج بعد رفع قيود السفر المفروضة عليه.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عاشق أعوان، إن الحكومة الباكستانية سمحت لشريف (69 عاما) اليوم الثلاثاء، بالعلاج خارج باكستان ورفعت القيود المفروضة على سفره إلى الخارج.

ويعاني رئيس الوزراء السابق لثلاث مرات، من العديد من المشاكل الطبية، ومن بينها مرض السكري المزمن، والقلب والأوعية الدموية وانخفاض خطير في عدد الصفائح الدموية في دمه.

وكان شريف يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم فساد ناشئة عما سمي بأوراق بنما التي تسربت في عام 2017 وكان اسمه مدرجًا على قائمة الممنوعين من السفر.