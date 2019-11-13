متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على كلمة عون

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

قطع متظاهرون لبنانيون الطرق في عدد من المناطق احتجاجًا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الثلاثاء.

وقال عون، خلال لقاء لوسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، إن المشاورات الرسمية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد قد تنطلق الخميس أو الجمعة، منوهًا بأن بلاده قد تتعرض لكارثة في حال استمرار المظاهرات في شكلها الحالي.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن تقديم استقالته للحكومة اللبنانية بسبب الوصول إلى طريق مسدود، ما دفع «عون» إلى الدعوة لتشكيل حكومة جديدة.