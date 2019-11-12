 مفوضية اللاجئين تطالب بموارد إضافية لتلبية احتياجات النازحين في الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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مفوضية اللاجئين تطالب بموارد إضافية لتلبية احتياجات النازحين في الكونغو الديمقراطية

علم الكونغو
علم الكونغو
أ.ش.أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:08 م

أعرب بابار بالوش ، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين ، عن قلق المنظمة الدولية البالغ من أن مئات الآلاف من النازحين "قسرا " في شرق الكونغو الديمقراطية لايعيشون فقط فى ظروف مذرية ، ودون تقديم مساعدة مناسبة ، ولكنهم أيضا يتعرضون لانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان .

وأضاف - في مؤتمر صحفي عقده في (جنيف ) اليوم / الثلاثاء/ ان حوالي ثلاثمائة ألف شخص ، معظمهم من النساء والأطفال قد نزحوا في أعقاب موجة من الهجمات الوحشية في يونيو الماضي ، من قبل جماعات مسلحة في مقاطعتي : ايتوري وشمال كيفو . وأشار إلى أن ما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص قد نزحوا بالفعل في جميع أنحاء الكونغو الديمقراطية ، وبما يمثل نحو 10 ٪ من النازحين "داخليا " حول العالم .

وأكد المتحدث أنه بعد مرور خمسة أشهر من هجمات يونيو ، فان أعمال القتل ، والعنف الجنسي ، والاختطاف ، لاتزال مستمرة ، كما لا يزال العديد من النساء والأطفال يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر ، والنوم في الأماكن المفتوحة ، أو فى الأماكن العامة المكتظة بالسكان ، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر المضايقة أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي ، لافتا إلى أن موظفي المفوضية سجلوا ما لا يقل عن ألف حالة انتهاك لحقوق النسان فى المقاطعتين الشرقيتين .

وشدد على حاجة المفوضية لموارد إضافية تصل إلى 150 مليون دولار ، لتلبية احتياجات اللاجئين والمشردين في الكونغو الديمقراطية ، مشيرا إلى أن المنظمة لم تتلق من هذا التمويل سوى نسبة 57 % فقط حتى الآن .


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