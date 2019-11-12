تجاهل النساء يضيِّع على قطاع التمويل عائدات تبلغ 700 مليار دولار سنويا

يضيِّع قطاع التمويل الذي يهيمن عليه الرجال على نفسه عائدات تبلغ 700 مليار دولار سنويا بسبب عدم الاستماع إلى النساء أو تخصيص خدمات لهن، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أوليفر وايمان".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جيسيكا كليمنر، رئيسة الفريق الذي أعد التقرير، قولها في بيان اليوم الثلاثاء: "يمكن القول إن النساء يمثلن أكبر مجموعة مفردة أقل حظا بين العملاء في (قطاع) الخدمات المالية ... تترك الشركات أموال على الطاولة (في متناولها الحصول عليها) من خلال عدم الاستماع إلى عملاء من النساء وفهمهن".

وذكر التقرير أن العديد من المنتجات التي تبدو محايدة من حيث النوع يتم تصميمها بحيث تلبي بطبيعتها الافتراضية متطلبات الرجال، كما أن المنتجات المرتبطة بالثراء على وجه الخصوص ليست مصممة بشكل ثابت بحيث تناسب الحياة المالية للمرأة.

وعلى سبيل المثال، فإنه إذا عرضت شركات التأمين برامج التأمين على الحياة على النساء بالمعدل نفسه الذي تعرضها به على الرجال، فبإمكانها أن تجني 500 مليار دولار من أقساط تأمين جديدة، حسب شركة أوليفر وايمان.

وتميل النساء أيضا إلى الاحتفاظ بمزيد من الأصول النقدية بدلا من الأسهم والسندات، مما يفوِّت على مديري الثروات والأصول 25 مليار دولار كرسوم محتملة.