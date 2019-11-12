مد أجل الحكم في قضية «خلية ميكروباص حلوان» لـ ٢٥ نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمنطقة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، مد أجل الحكم في محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ميكروباص حلوان» لجلسة ٢٥ نوفمبر الجاري.

كانت المحكمة قررت إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي، لأبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 32 متهما.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.

كما وجهت لهم النيابة اتهامات باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، فضلا عن اتهام باغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه وذلك في 6 أبريل 2016.