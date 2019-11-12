جولدمان ساكس يخفض توقعات إنتاج النفط في أمريكا

ذكر بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أنه يتوقع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام المقبل بمقدار 600 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي كان أقل من تقديرات جولدمان ساكس بنسبة 1% بسبب تراجع إنتاج مجموعة من الشركات منها دياموند باك وتباطؤ آفاق نمو إنتاج شركات أخرى مثل أوكسدينتال وتشيسابيك.

وأضافت بلومبرج أن تراجع توقعات إنتاج 2020 يعكس أيضا تراجع الشركات عن تعهداتها بضخ استثمارات جديدة والتركيز على تحسين تدفقاتها المالية وليس على زيادة إنتاجها.

يذكر أنه منذ 22 أكتوبر الماضي خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو إنتاج النفط الأمريكي خلال العام المقبل بنسبة 30%.