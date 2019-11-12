 مؤلفات العالمية تقدمها فرقة أوبرا القاهرة في حفلين بمسرح معهد الموسيقى العربية - بوابة الشروق
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مؤلفات العالمية تقدمها فرقة أوبرا القاهرة في حفلين بمسرح معهد الموسيقى العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 6:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 6:18 م

تحيي فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين فنيين من إخراج حازم رشدي وبمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، يقاما في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ومساء الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة، خلال الحفلين، مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية من بينها: "قصة الحي الغربي، سيدتي الجميلة، البؤساء، قبليني يا كيت، كم كنا صغارا، طريقي، تكلم بهدوء، حلق بي للقمر، ماما، مكان ما في قوس قزح وأحضره للمنزل".. أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، وليد كريم، رشا طلعت، داليا فاروق، مصطفي محمد، جولي فيظي، عماد عادل ، جيهان فايد، عمرو مدحت، عزت غانم، تامر توفيق، أسامة علي، أسامة جمال، ليلى إبراهيم، برهان الدين فاروق وسلمى الجبالي.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا في أبريل 1964وقدمت مجموعة من العروض المتميزة، وتوالت نجاحاتها إلى أن احترقت دار الأوبرا عام 1971، وكافحت الفرقة لإبقاء هذا الفن حيا بتقديم عروضها على مسرحي الجمهورية وسيد درويش بالإسكندرية حتى تم افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988 وظهرت أصوات جديدة منها صبحي بدير، رضا الوكيل، إيمان مصطفى، نيفين علوبة، وحنان الجندي ليكملوا الرسالة وأصبح ريبرتوار الفرقة يضم 32 رواية من روائع المؤلفات العالمية.


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