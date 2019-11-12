رئيس الوزراء العراقي: تحميل حكومة عمرها عام ملفات الفساد أمر فيه مغالاة

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن «تحميل حكومة عمرها عام ملفات الفساد أمر فيه مغالاة ومبالغة».

وأضاف خلال كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، أن «الفساد لم يتراكم خلال العشرة أشهر الماضية فقط، وإنما بدأ خلال عدة سنوات بسبب النزاع على الثروات النفطية للبلاد وإضعاف النشاطات الحقيقية لها»، لافتًا إلى أن النفط «الكعكة التي يتنافس عليها الجميع داخل الدولة وخارجها لمحاولة الحصول على جزء منها»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «معالجة الفساد ليست بشخصنة وإنما بمواجهة المنظومات التي تشجع الفساد وترفع لواءه سرًا أو علنًا»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».

جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة، على موجتين، منذ الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بزيادة فرص العمل والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.

ودامت الموجة الأولى ستة أيام، توقفت بعد أن وعد رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي بتعديل حكومي، وخفض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لخفض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.

ثم عادت الموجة الثانية للتظاهرات في الـ25 من أكتوبر، بعد رؤية المتظاهرين لعدم كفاية هذه المطالب.