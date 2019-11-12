 رئيس الوزراء العراقي: تحميل حكومة عمرها عام ملفات الفساد أمر فيه مغالاة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 10:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي: تحميل حكومة عمرها عام ملفات الفساد أمر فيه مغالاة

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 9:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 9:30 م

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن «تحميل حكومة عمرها عام ملفات الفساد أمر فيه مغالاة ومبالغة».

وأضاف خلال كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، أن «الفساد لم يتراكم خلال العشرة أشهر الماضية فقط، وإنما بدأ خلال عدة سنوات بسبب النزاع على الثروات النفطية للبلاد وإضعاف النشاطات الحقيقية لها»، لافتًا إلى أن النفط «الكعكة التي يتنافس عليها الجميع داخل الدولة وخارجها لمحاولة الحصول على جزء منها»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «معالجة الفساد ليست بشخصنة وإنما بمواجهة المنظومات التي تشجع الفساد وترفع لواءه سرًا أو علنًا»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».

جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة، على موجتين، منذ الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بزيادة فرص العمل والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.

ودامت الموجة الأولى ستة أيام، توقفت بعد أن وعد رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي بتعديل حكومي، وخفض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لخفض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.

ثم عادت الموجة الثانية للتظاهرات في الـ25 من أكتوبر، بعد رؤية المتظاهرين لعدم كفاية هذه المطالب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك