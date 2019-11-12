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مظاهرات في الجزائر احتجاجا على إجراء انتخابات الرئاسة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:17 م

تظاهر آلاف الأشخاص في الجزائر اليوم الثلاثاء رافضين إجراء الانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وردّد المتظاهرون هتافات "اسقاط الانتخابات واجب وطني"، "لا نريد لا نريد انتخاباتكم لا نريد"، ويرى المحتجّون أنه لا "يتوفّر في الرّئاسيات الجاري تنظيمها ببلادهم الشّروط المطمئنة والكافية".

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من الأحكام القضائية التي صدرت اليوم بحق 20 شابا من نشطاء الحراك ورافعي الرّاية الأمازيغية، التي تم الحكم فيها بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ .

وأثار الإعلان الرّسمي عن القائمة النّهائية للمرشّحين في الانتخابات الرئاسية غضب الشّارع الرّافض لإجراء الانتخابات قبل رحيل جميع الأسماء التي ارتبطت بالمستقيل عبد العزيز بوتفليقة.


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