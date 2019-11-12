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الرئيس الإيراني يقر بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:35 م

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتدهور وضع الاقتصاد الإيراني، وذلك بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأمريكية على طهران.

وقال روحاني - في تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "إن البلاد ليست في وضع طبيعي، ولدينا ظروف صعبة ومعقدة في ظل العقوبات الأمريكية"، مقترحًا زيادة الضرائب على المواطنين لتعويض العجز.

يُذكر أن صادرات نفط إيران انخفضت - حاليًا - إلى أقل من 150 ألف برميل شهريًا بينما كانت أكثر من مليوني برميل يوميًا، قبل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو العام الماضي وإعادته العقوبات الشاملة على إيران.


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