طبيب المنتخب للشروق: عملية جراحية لحمدي فتحي بعد التنسيق مع الأهلي

أعلن محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول أن حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفراعنة سيجري عملية جراحية على خلفية الإصابة التي تعرض لها في مران الأمس.

وكان المنتخب الوطني قد أعلن أمس الإثنين إصابة حمدي فتحي خلال مشاركته في المران المسائي، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها أن إصابته عبارة عن قطع في غضروف الركبة.

وأشار أبو العلا في تصريحاته للشروق أنه سيتم التنسيق مع النادي الأهلي خلال الساعات القادمة لتحديد موعد ومكان إجراء حمدي فتحي للعملية الجراحية، حيث من المفترض أن يسافر خارج البلاد لإجرائها.

يُذكر أن الأهلي أكد مساء اليوم أنه سيتم عرض حمدي فتحي على أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي لاتخاذ القرار الخاص بعملية علاجه.

وسيتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، حسبما أوضحت الصفحة الرسمية للجبلاية على موقع فيسبوك.