 منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - بوابة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:04 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وحمّلت المنظمة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.


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