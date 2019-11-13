 مسؤول بالإدارة الأمريكية: مسألة مسلحي داعش المعتقلين في سوريا باتت أشبه بـ«قنبلة موقوتة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول بالإدارة الأمريكية: مسألة مسلحي داعش المعتقلين في سوريا باتت أشبه بـ«قنبلة موقوتة»

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 11:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 11:25 م

اعتبر مسؤول في الإدارة الأميركية بأن مسألة مسلحي داعش المعتقلين في سوريا باتت أشبه بـ«قنبلة موقوتة».

وأشار إلى أن القوات الأمريكية موجودة في شمال شرق سوريا لهزيمة داعش وتتولى بعض المهام الثانوية مثل تأمين حقول النفط، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية».

ولفت إلى أن هناك 10 آلاف معتقل من داعش في شمال شرقي سوريا، مؤكدًا على ضرورة استعادة دول المقاتلين الأصلية لهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ نحو أسبوعين، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وعدد من قادة التنظيم، إثر عملية عسكرية قامت بها قوات خاصة أمريكية في سوريا.


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