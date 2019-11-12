الرئيس الأرجنتيني المنتخب ينتقد موقف ترامب بشأن بوليفيا

وجه الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز أول انتقاداته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك قبل توليه السلطة في بلاده، حيث أعرب عن مواقف متناقضة بشأن الاضطرابات السياسية في أمريكا اللاتينية.

وانتقد فرنانديز دعم ترامب لرحيل الرئيس البوليفي أيفو موراليس الذي فر من بلاده أمس الاثنين إلى المكسيك مستقيلا من منصبه عندما طلب منه الجيش التنحي في أعقاب أسابيع من الاضطرابات الشعبية نتيجة الاتهامات بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) أن فرنانديز الذي سيتولى منصبه في العاشر من ديسمبر المقبل اعتبر الأحداث التي وقعت في بوليفيا انقلابا عسكريا، بينما أشاد ترامب برحيل الزعيم اليساري موراليس عن بوليفيا.

وقال فرنانديز لمحطة إذاعية أرجنتينية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "تراجعت لعقود" في السياسة الخارجية و"عادت إلى أسوأ ما في فترة السبعينات، حيث دعمت التدخلات العسكرية ضد حكومات شعبية".

ويعد هذا الموقف مناقضا تماما لرؤية ترامب.

وقال ترامب في بيان إن "الولايات المتحدة تشيد بالشعب البوليفي لمطالبته بالحرية وبالجيش البوليفي لالتزامه بقسمه بحماية دستور بوليفيا وليس حماية فرد واحد ".

وجاء هذا الخلاف بعد 10 أيام من الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب بفرنانديز لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وخلال الاتصال قال فرنانديز لترامب إنه يأمل في إقامة علاقة "ودية" بينهما، إلا أن بعض المحللين يقولون إن العلاقة الودية بينهما ربما تواجه مستقبلا مضطربا بسبب الايديولوجيات السياسة المختلفة للرئيسين.