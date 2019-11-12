224 طالبا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انتهاء جولة انتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم، حيث تم انتخاب ٢٢٤ مرشحاََ، من كافة الكليات، ليمثلوا الأمناء والأمناء المساعدين باللجان السبع، بواقع ٣٢طالب وطالبة بكل لجنة على مستوى 16 كلية، وهى الرياضية، والفنية، والثقافية، والجوالة، والخدمة العامة، والأسر، والاجتماعية، والرحلات، واللجنة العلمية والتكنولوجية.



وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن انتخابات اليوم شهدت منافسات شرسة وشريفة، بين المرشحين داخل ١٦ كلية، الذين تنافسوا على ١٤ مقعدا لاختيار الأمناء ومساعديهم بكل كلية، لافتاً إلى أن غداً الأربعاء سوف تجرى انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى كل كلية.