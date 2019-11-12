الجيش اليمني: مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في هجوم بمحافظة تعز

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أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 عنصرًا من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في هجوم للجيش بمحافظة تعز، وسط اليمن.

وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة في بيان صحفي، إن 30 عنصرًا من مسلحي ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح عدد آخر "في عملية نوعية نفذها سلاح المدفعية للقوات المشتركة في جبهة البرح بالساحل الغربي غرب محافظة تعز".

وأشار المركز إلى أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت دوريتين عسكريين "لمليشيات الحوثي كان على متنهما تعزيزات للمليشيات في جبهة البرح غرب محافظة تعز".

وبحسب المركز، فإن مدفعية القوات المشتركة تواصل توجيه ضربات نوعية "تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهتي البرح والكدحة غرب محافظة تعز ".

ويشهد الساحل الغربي في محافظة تعز، معارك متقطعة بين الطرفين، تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة قوات الجيش الحكومي، فيما يسيطر مسلحو الحوثيين على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ نحو أربع سنوات.