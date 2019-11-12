روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد وباء إيبولا لجمهورية الكونغو

أعطى رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، الأوامر ببدء إنتاج لقاح لوباء "إيبولا" المتفشي في جمهورية الكونغو.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه خلال زيارة عمل إلى مركز أبحاث علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في إقليم نوفوسيبيرسك بمنطقة سيبيريا الفيدرالية أعطى مدفيديف إشارة بدء الإنتاج.. مؤكدا أن "هذه العملية مهمة للغاية".

وتم إطلاق عملية إنتاج الدواء خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مركز إنتاج المركز العلمي، حيث يتم إنتاج اللقاحات الروسية التي طورتها شركة "فيكتور"، والآن سيتم إنتاج لقاح الببتيد الاصطناعي حيث تم التأكيد أن الشركة مستعدة لإنتاج لقاح بكمية 5 آلاف جرعة.

كما اطلع رئيس الوزراء الروسي على سير العمل في مختبر الجينوم العكسي، حيث يتم تطوير لقاحات مستقبلية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات الحديثة.

وخلال زيارة مختبر التحليل الجيني، حيث تدرس العينات البيولوجية القادمة من جميع أنحاء البلاد لاكتشاف الفيروسات الجديدة والمعروفة سابقا ولكن المتغيرة، تم التعرف على أحدث المعدات التي تعنى بتحويل المعلومات الجينية إلى شكل إلكتروني لتغذية قاعدة بيانات الفيروسات المكتشفة، وتم إنشاء ست منصات لقاح بما في ذلك أمراض مثل إيبولا وماربورج، وتسمح المنصات أيضا بتطوير لقاحات ضد سرطان الثدي وسرطان الجلد.

وتفشي فيروس "إيبولا" الحالي في الكونغو في نهاية يوليو 2018، وفي 18 أكتوبر الماضي بلغ عدد الحالات في الجمهورية 3228 وتوفي 2157 شخصا.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قد أوصى الشهر الماضي وكالة حماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" بتخصيص حوالي 400 مليون روبل (ما يعادل 25ر6 مليون دولار) في عام 2019-2020 لمساعدة الكونغو في التصدي لانتشار الفيروس، كما ستخصص الأموال للتطعيم باستخدام اللقاح الروسي.