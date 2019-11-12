 بدء اجتماع لجنة التنسيق الإحصائي بين الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة - بوابة الشروق
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بدء اجتماع لجنة التنسيق الإحصائي بين الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 12:07 م

بدأت أعمال اجتماع لجنة التنسيق الإحصائي بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة برئاسة الدكتورة نادية الشتيوي مدير إدارة الإحصاء بالجامعة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير للاجتماع الـ (40) للجنة الفنية الدائمة للإحصاء الذي يعقد غدًا الأربعاء بمقر الجامعة.

ويناقش الاجتماع عددًا من البنود منها متابعة توصيات لجنة التنسيق الإحصائي 2017، وقواعد البيانات الإحصائية لدى إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات، إلى جانب النشاط الإحصائي للمنظمات العربية المتخصصة لعام 2019 وبرامج العمل الإحصائي لعام 2020.

كما يناقش مقترحات المنظمات المتخصصة بشأن سبل تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في هذا الصدد.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤية وتحقيق التكامل ومراعاة التنسيق فيما بين المنظمات العربية المتخصصة مع دراسة سبل إزالة التكرار في طلب البيانات من الأجهزة الإحصائية وتلافي الازدواجية في الإنتاج الإحصائي.

ويبحث الاجتماع سبل التنسيق الإحصائي فيما بين مؤسسات العمل العربي المشترك واستعراض أنشطة وبرامج وخطط العمل الإحصائي لهذه المنظمات؛ تمهيدًا لعرض توصيات الاجتماع على اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء خلال اجتماعها غدًا الأربعاء للموافقة عليها.

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