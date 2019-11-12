قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنه من المقرر أن يتم، غدًا الأربعاء، انتخابات أمناء الكليات، علي أن ينتهي هذا المارثون باختيار أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الجامعة الخميس المقبل.

وأوضح "النجار" أن مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة بدأت في إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار انتخابات الاتحادات الطلابية في كليات الجامعة العشر للعام الجامعي 2019/2020م.

وأكد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، ونشر الممارسة الديمقراطية بجميع الكليات، وأن تتحلى العملية الانتخابية بالشفافية والمصداقية، وفتح مجال للمنافسة الديمقراطية بين الطلاب، لبناء جيل قادر على بناء مستقبل مصر والنهوض بها.