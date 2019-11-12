الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يصل إلى المكسيك

وصل الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء، إلى مكسيكو سيتي على متن طائرة كانت السلطات المكسيكية قد أرسلتها إلى لاباز.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن كان في استقباله.

كان موراليس قد ذكر في وقت سابق إنه يغادر بلاده متوجها إلى المكسيك.

وكتب في تغريدة على تويتر "أخواتي وإخواني، أغادر إلى المكسيك".

وأعرب عن امتنانه للمكسيك لمنحه حق اللجوء.

وأضاف موراليس: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل متابعا دائما.. قريبا سأعود بمزيد من القوة والطاقة."

كان موراليس قد أعلن استقالته وإجراء انتخابات جديدة أول أمس الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات 20 أكتوبر، والتي حقق فيها الرئيس اليساري انتصارا صريحا على منافسه من يمين الوسط كارلوس ميسا.

وأدى رحيله، إلى جانب استقالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، إلى انزلاق بوليفيا إلى حالة من عدم اليقين.