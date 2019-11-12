مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة 58 آخرين في تصادم قطارين شرق بنجلاديش

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أعلنت الشرطة البنغالية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة 58 آخرين في تصادم قطارين شرق البلاد.

وقال قائد الشرطة المحلية آنيسور رحمان - في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية على موقعها الإلكتروني - إنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أنه تم إيقاف خدمات القطار خارج العاصمة داكا بعد الحادث.

من جانبه، قال مسئول بالسكك الحديدية للصحفيين إنه يجرى التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطار في بنجلاديش شائعة بسبب ضعف نظم الإشارات أو البنية التحتية المتهدمة.