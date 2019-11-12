مقتل شخصين بعد إطلاق رجل شرطة سابق الرصاص داخل محكمة في تايلاند

قال مسؤولون إن ضابط شرطة سابق أطلق الرصاص على أربعة أشخاص في قاعة محكمة تايلاندية اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل شخصين، قبل أن يطلق عليه شرطي من حرس المحكمة النار ويرديه قتيلا.

وقال المتحدث باسم المحكمة سوريان هونجفيلاي إن الرجل، الذي تم تحديد هويته على أنه الميجور جنرال المتقاعد تانين شانتراتيب، أطلق النار قبل وصول القضاة لجلسة صباحية للنظر في نزاع حول ميراث أرض.

وأطلق تانين، الذي كان مدعى عليه في القضية، النار على أربعة أشخاص: وهم المدعي وزوجته واثنان من محاميهما، قبل أن يطلق عليه النار رجل شرطة في المحكمة الواقعة في مقاطعة تشانتابوري على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب شرق بانكوك.

وتوفي المدعي وأحد المحامين، كما توفي مطلق النار في وقت لاحق في المستشفى.

وقال سوريان إن قضية النزاع على الأرض أثارت في كثير من الأحيان الشجارات الساخنة بين المدعين والمدعى عليهم في جلسات محكمة سابقة.

وأضاف سوريان إن المحكمة تحقق في الحادث وسوف تسعى لتحسين الإجراءات الأمنية.

كما طلب سوريان من الصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أو مشاركة الصور البشعة للضحايا في قاعة المحكمة.