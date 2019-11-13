أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله.

وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية شن غارات موسعة على قطاع غزة، بعد تصعيد الاحتجاجات ما بين الجانبين بعد مقتل بهاء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن جولة قصف غزة الحالية قد تستغرق وقتًا هذه المرة، لأن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي كان يخطط لهجوم جديد.