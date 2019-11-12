نقل أسطورة الغناء الهندية لاتا مانجيشكار إلى المستشفى

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن المغنية الهندية الأسطورية لاتا مانجيشكار تتعافى بعد نقلها إلى مستشفى في مومباي بسبب إصابتها بصعوبات في التنفس.

وتم نقل مانجيشكار /90 عاما/ إلى مستشفى بريخ كاندي في وقت مبكر من أمس الاثنين مصابة "باحتقان الصدر الفيروسي" وتلقت العلاج في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وقال مسؤول بالمستشفى طلب عدم الكشف عن هويته: "إنها حالة حرجة لكنها تتحسن ببطء واستقرت".

وأكدت عائلة مانجيشكار أن حالتها مستقرة وأنها في طريقها إلى الشفاء. ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (إيانس) عن بيان من العائلة القول: "سوف نخبر الجميع عندما تخرج من المستشفى وتعود إلى المنزل".

يشار إلى أن مانجيشكار هي أيقونة لصناعة السينما الهندية، المعروفة باسم بوليوود، وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك أعلى وسام مدني في البلاد "بهارات راتنا" في عام 2001 .

وفي حياتها المهنية التي بدأت منذ سبعة عقود، قدمت المغنية التي تحظى بشعبية كبيرة أغاني في قائمة واسعة من الأفلام الهندية. كما غنت بلغات إقليمية بما في ذلك المراتية والبنغالية.

كما ألفت مانجيشكار، التي تنتمي إلى عائلة موسيقية بارزة من ولاية ماهاراشترا غربي الهند، عدة أعمال موسيقية وكذلك أنتجت حفنة من الأفلام.