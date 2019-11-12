مدرب فرنسا يرد على تصريحات زيدان بشان أزمة «بنزيما»

على الرغم من مروره بأحد أفضل لحظات حياته المهنية، فإن كريم بنزيما خرج مرة أخرى من قائمة المنتخب الفرنسي، ولا يزال مهاجم ريال مدريد يعاقب بسبب تورطه في قضية ابتزاز.

ومنذ هذه القضية في نهاية عام 2015، يبعد ديشامب لاعب مدريد عن المنتخب الفرنسي، ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أنه قدم مستويات مميزة خلال تلك الفترة، فإنه لم يتلق أي دعوة للانضمام لبطل العالم الحالي.

في ظل هذه الظروف، سُئل زين الدين زيدان، أسطورة المنتخب الوطني الفرنسي، في مؤتمر صحفي عن الصراع بين بنزيما ومنتخب الديوك وخرج دفاعًا عن لاعبه، وقال: «لقد أراد دائمًا اللعب مع المنتخب الوطني، لا أعرف بالضبط ما يجب أن يحدث، لكن بالنسبة لي، إنه أفضل لاعب كرة قدم وسيكون له مكان»، الآن، أراد ديدييه ديشامب الرد على مدرب ريال مدريد، على الرغم من أنه ابتعد عن الجدل.

وقال المدرب الفرنسي: «ليست لدي مشكلة في قوله هذا، إنه مدرب ريال مدريد لذا دوره هو التحدث بهذا الشكل».

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه لم يعبر عن رأيه في بنزيما، فإنه من غير المجدي أن يلعب مرة أخرى مع فرنسا يومًا ما، النتائج الرياضية تجعل، في هذا الوقت، منتخب الديوك هو واحد من القوى العالمية الكبرى.

وبالمثل، أوضح نويل لو غرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، منذ أكثر من عام بقليل: «ليس لدي أي شيء ضده، لكنني أعتقد أن حياته المهنية مع ليه بلوس قد انتهت».

وأجاب بنزيما بحزم حول احتمالية عودته للمنتخب: «أطلب منك أن تنساني وتتركني وحدي، من فضلك، فرنسا هي بطلة العالم وهذا هو الأساس، والباقي قد انتهى، شكرا لك»، واتبع ديشامب في أكتوبر نفس الخط، وقال: «لن يكون جيدًا إذا عاد».