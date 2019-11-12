الكنيسة البروتستانتية الألمانية تناقش معالجة وقائع اعتداء جنسي داخل أروقتها

تواصل الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السينودوسي في مدينة دريسدن، بإجراء مشاورات حول معالجة وقائع اعتداء جنسي في أروقتها خلال العقود الماضية.

وقد تحرت الكنيسة حتى الآن عن وقائع اعتداء تخص نحو 600 ضحية، وأقرت تعليمات للحماية من العنف الجنسي وأسست مركزا مستقلا للتواصل.

ومن المخطط إجراء رصد على مستوى ألمانيا لوقائع الاعتداء الجنسي في الكنيسة البروتستانتية وأبرشياتها؛ ومن المنتظر عرض النتائج الأولية للتحقيقات عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 21 مليون فرد ينتمون إلى الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا؛ ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع السينودوسي السنوي غدا الأربعاء.