اليمن: التحالف يدعم «أمن المنشآت» بحماية 42 منشأة حكومية بعدن

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن قام بدعم أمن المنشآت اليمنية لحماية 42 منشأة حكومية في محافظتي (عدن - لحج).

وقالت مصادر عسكرية "إن المنشآت التي تمت المساعدة بحمايتها تنوعت ما بين مبانٍ حكومية ومنشآت نفطية وأخرى للطاقة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة موارد الدولة اليمنية واستمرار عمل أجهزتها".

ويعتبر "أمن المنشآت اليمنية" من القطاعات الأمنية التي تدربت تدريبًا مكثفًا على التعامل مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكيفية التصدي لأي هجوم على المنشآت الهامة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي - الثلاثاء الماضي - أن الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع. يأتي ذلك تنفيذًا لبنود اتفاق (الرياض) الذي أكد أن قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن ستتولى مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.