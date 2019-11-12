نائب رئيس الوزراء الأوكراني: كييف تنضم لـ«الناتو» قبل عضويتها في الاتحاد الأوروبي

أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي ، و"الأوروبي - الأطلسي" ، دميتري كوليبا، اليوم /الثلاثاء / أن (كييف ) ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل أسرع من الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف - في مقابلة مع وكالة "أر بي كا – أوكرانيا"، اليوم أن السلطات الأوكرانية ترغب في تلبية جميع متطلبات حلف شمال الأطلسي لإصلاح البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أنه يتعين التوافق تماما مع دول التحالف بعد مرور خمس سنوات، وأن الخطوة التالية التي يجب اتخاذها هي الحصول على قرار سياسي من التحالف لبدء عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي .

وأوضح أن بلاده كانت ستحصل على إجابة أسوأ مما كانت عليه في عام 2008، في حالة إعادة تقديم طلب لخطة عمل بشأن العضوية في "الناتو" وذلك بناءً على التغييرات في التحالف ، والمجتمع الأوروبي - الأطلسي على .

ولفت إلى أنه بعد تقديم طلب خطة العضوية في عام 2008 ، تلقت (كييف ) تأكيدًا بأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي ، وأن الطلب أرسل للدراسة، وأن تقديم طلب ثانٍ من الناحية الإجرائية يعني إعادة ضبط كل شيء والبدء من جديد.

يذكر أن البرلمان الأوكراني أقر في ديسمبر عام 2014 تعديلا قانونياً يقضي بالتخلي عن حالة حياد الدولة، وأنه يتعين وفق العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد حتى عام 2020 الوصول لتوافق كامل للقوات المسلحة مع معايير "الناتو" .

وتم توقيع "خارطة عمل" بين أوكرانيا و"الناتو " خلال زيارة الرئيس الأوكراني الأسبق بيترو بوروشينكو إلى (بروكسل ) منتصف ديسمبر عام 2015 للتعاون التقني والدفاعي ، وفي يونيو عام 2016 تم اعتماد تعديلات قانونية إضافية، تنص على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو " هو هدف من أهداف السياسة الخارجية للبلاد.