المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية الإفريقية

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أقيمت صباح اليوم، الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 2019-2020، في مقر الاتحاد الإفريقي.

ويمثل مصر في البطولة فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز، بعدما تمكن الفريقن من العبور لدور الـ16 «دور المجموعات» بعد التفوق على كوت دي أور بطل سيشل، ويانج أفريكانز التنزاني على الترتيب.

وتأهل لهذا الدور 16 فريقًا، هم:

المصري، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).

وأسفرت القرعة عن وقوع المصري وبيراميدز في المجموعة ذاتها «المجموعة الأولى» رفقة أندية نواذيبو الموريتاني ورينجرز.