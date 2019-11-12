 السعودية تستنكر استمرار إيران بالخداع والمراوغة بشأن برنامجها النووي - بوابة الشروق
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السعودية تستنكر استمرار إيران بالخداع والمراوغة بشأن برنامجها النووي

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:15 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:15 م

استنكرت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء استمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامجها النووي.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية( واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن "مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي.

وأضاف الوزير الشبانة في بيانه أن المجلس طالب بـ" ضرورة مطالبة إيران بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وجدد مجلس الوزراء ، من جهة اخرى، ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، ، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.


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