 الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - بوابة الشروق
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الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

علم الأردن
علم الأردن
(د ب ا)
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 8:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 8:30 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "العدوان" الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول.

وأضاف أن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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