جامعة جنوب الوادى ترصد عبور كوكب عطارد أمام الشمس من مقر الجامعة

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رصدت جامعة جنوب الوادى، عبور كوكب عطارد أمام الشمس من مقر الجامعة فى اليوم الفلكى الثانى للجامعة، والذى نظمته بالتعاون مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد محمد القاضى، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي.

فى البداية أقيمت ندوة على هامش اليوم الفلكى رحبت فيها الدكتورة سهير أحمد حمدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالضيوف واكدت أن هذا اللقاء يأتى ايمانا من الجامعة بأهمية نشر الثقافة الفلكية بين طلاب وطالبات الجامعة وقامت الجامعة بدعوة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لرصد هذه الظاهرة واشارت ان هذا يعد التعاون الثانى بين الجامعة والمعهد القومى للبحوث

وأكد الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة جنوب الوادى تعد قاطرة التنمية وهى مصدر الإشعاع الفكرى والثقافى للمجتمع ، وقدم نائب رئيس الجامعة التحية لكل العلماء الذين اهتموا برصد هذه الظاهرة ، وأكد على اهمية قيمة العلم والعلماء

وقدم الدكتور محمد غريب أحمد الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نبذة عن هذه الظاهرة وكيف تتم مشيداً بالدور الكبير الذى تقدمه الجامعة لخدمة العلم مشير إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل ثلاثة عشر عاماً

أشارت الدكتورة ايمان فؤاد السيد المدرس بكلية العلوم أن الحدث بدأ فى الثانية والنصف ظهراً واستمر حتى الخامسة مساء حيث وصل عطارد إلى منتصف قرص الشمس تقريباً وتم بناء على طلب الطلاب رصد كوكب المشترى عقب غروب الشمس

يذكر أن فريق المركز القومى للبحوث تكون من الدكتور محمد غريب و أحمد عبده وتم تقديم الدليل الفلكى هدية من المعهد للجامعة.

شهد الظاهرة العلمية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور مصطفى احمد على عميد كلية التربية النوعية وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من طلاب الجامعة.