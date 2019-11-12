ضبط 30 ألف كتاب مقلد قبل تصديرهم لخارج البلاد

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تمكنت شرطة المصنفات من ضبط 30 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرهم لخارج البلاد.

كانت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أكدن اعتزام شركة تصدير شحنة كبيرة من الكتب المختلفة من خلال مخزنها بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب الشركة، وباستهداف المخزن ضُبط بداخله "564 طردا يحتوى على 30 ألف كتاب مقلد ومنسوخ، وبدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية"، معدة للشحن والتصدير إلى إحدى الدول العربية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ودون وجود كشوف تعبئة لمحتوى الطرود، بالمخالفة للوائح الجمركية.

كما وجهت الإدارة، حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، تم خلالها استهداف مقاهي وكافيتريات ومحلات ألعاب الفيديو، لعرضهم مصنفات سمعية وسمعية بصرية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل كل واقعة، وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.