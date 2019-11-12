ميركل ترى حاجة لاتخاذ إجراء فيما يتعلق بضرائب الشركات

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء فيما يتعلق بضرائب الشركات.

وأشارت ميركل اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم العمل في برلين إلى التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة وفرنسا، لافتة إلى أن ذلك تسبب في تغيير شروط المنافسة بالنسبة لشركات في ألمانيا.

وأعربت المستشارة الألمانية عن سعادتها بمقترح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بشأن إصلاح ضرائب الشركات، وقالت: "ربما يمكن لألتماير التحدث اليوم مع وزير المالية أولاف شولتس بهذا الشأن مرة أخرى... ربما يمكن التخطيط لبعض العناصر على الأقل مجددا".

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا يعارض إصلاح ضرائب الشركات الذي يضم تخفيف الأعباء على الشركات.

وتعهدت المستشارة الألمانية لأرباب العمل بألمانيا لإدخال تغييرات على المستوى الأوروبي بالنسبة للإيفاد قصير المدى لعاملين إلى الخارج ، وأوضحت أنها تتفهم أن أرباب العمل مستاؤون للغاية من الإجراءات البيروقراطية.

وأضافت أن الحكومة الاتحادية تتحرك في جميع القنوات، وأنها تحدثت أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن، وأعربت ميركل عن أملها في تحقيق نجاح في وقت منظور.

يشار إلى أن أي أشخاص يريدون السفر للعمل بالخارج يحتاجون لشهادة بشأن التأمين الاجتماعي الخاص بهم. ورغم أن هذه القاعدة تسري منذ عام 2010، إلا أنه تم تشديد الضوابط حاليا في بعض الدول مثل فرنسا على سبيل المثال. ومن لا يمتلك شهادة الإيفاد، يتعرض لخطر دفع غرامة.