رئيسة إثيوبيا تلتقي عمدة واشنطن في أديس أبابا

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استقبلت الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي اليوم /الثلاثاء/ عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل بوزر في القصر الرئاسي في أديس أبابا.

ودعا الجانبان -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (إينا)- إلى مزيد من الأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا والولايات المتحدة.

وقالت بوزر - في تصريحات صحفية عقب الاجتماع - إن النقاش ركز بشكل أساسي على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، معبرة عن سعادتها بلقاء أول رئيسة لإثيوبيا.

وفي وقت سابق، وقعت بوزر اتفاقية مع نائب عمدة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تاكيلي أوما لتجديد اتفاقية أديس أبابا وواشنطن كمدينتينِ شقيقتينِ.

وجاءت زيارة عمدة واشنطن إلى إثيوبيا بناءً على دعوة موجهة من تاكيلي أوما.