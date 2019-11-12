استقالة وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان بوشهري

قدمت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان بوشهري، اليوم الثلاثاء، استقالتها في مجلس الأمة، خلال استجوابها من قبل النائب عمر الطبطبائي.

وجاء هذه الخطوة من جانب الوزيرة بعد توقيع 22 نائبا بطرح الثقة في الوزيرة عقب جلسة استجوابها اليوم من جانب النائب عمر الطبطبائي.

وصرح مصدر برلماني لصحيفة "القبس" إن مؤيدي طرح الثقة في الوزيرة جنان بوشهري تجاوزوا الـ 25 اسما، وجاء ذلك بعد أن وقع 22 نائبا، على كتابين لطرح الثقة بوزيرة الأشغال، لكنهما لم يُقدما بشكل رسمي بعد.

وقال النائب عمر الطبطبائي خلال الاستجواب إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.

وأضاف أن الوزيرة تعرقل مشاريع البنية التحتية وهي من أهم عناصر تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، وتقول أن الدورة المستندية هي التي تعطل تنفيذ مشاريع أعمال الطرق ولكن التقارير الداخلية تثبت عكس ذلك.