سلطنة عمان وكينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي مع رئيس وفد لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بكينيا كاتو اولي ميتيتو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون البرلماني.

وأكد الجانبانن وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم /الثلاثاء، ضرورة وجود مجموعة شراكة برلمانية بين المجلسين تعني بالتنسيق في مختلف الجوانب التشريعية ودعم التعاون بين البلدين في الجوانب البرلمانية.

وأشار المعولي إلى التطور الذي حظي به المجلس ضمن صلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، مستعرضًا أدوار انعقاد المجلس الأربعة، وآليه العمل في لجان المجلس الدائمة وكذلك نظام العمل في الجلسات الاعتيادية.

وعلى صعيد آخر، تسلم رئيس مجلس الشورى العماني رسالة من رئيس مجلس النواب الكازاخستاني نورلان نيغماتولين تتعلق

بدعوته للمشاركة في المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات (أوراسيا) في كازاخستان.

وأكد المعولي - خلال تسلمه الرسالة من السفير الكازاخي لدى السلطنة محمد علي نجم الدين - عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بينهما خاصة في المجالات التشريعية والرقابية، كما تبادلا وجهات النظر وتوحيد الرؤى في المحافل الدولية بين أعضاء المجالس المنتخبة.

من جهته.. أكد السفير الكازاخستاني أهمية دور مجلس الشورى الذي يضطلع به في مختلف الجوانب البرلمانية، مشددًا على أهمية زيادة التنسيق والتعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين.