الاتحاد الاوروبي يدعو إلى وقف سريع للتصعيد بين إسرائيل وغزة بعد تجدد التوتر بينهما

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف سريع وبشكل شامل للتصعيد بين إسرائيل وغزة بعد تجدد التوتر بينهما، الذي شهد ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، التي قامت بدورها بالرد بإطلاق الصواريخ على الجانب الآخر.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمتحدثة الرسمية باسم الإتحاد فيديريكا موجريني - في بيان نقل راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الثلاثاء/ مقتطفات منه - إن وقف التصعيد بين الجانبين يعد أمرا ضروريا الآن من أجل حماية حياة وسلامة المدنيين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقتل الاحتلال الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد الإسلامي وزوجته في قطاع غزة؛ ما أعقبه سقوط عدة صواريخ ردا على ذلك، فيما دوت صفارات الإنذار في مدن الاحتلال تحسبا لهجمات صاروخية أخرى.