أصالة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ28

افتتحت المطربة السورية أصالة حفلها بختام الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبدأت أصالة فقرتها بأغنية "صندوق صغير".

وقالت أصالة أنها دائما ما تخاف أثناء تقديم أول أغاني الحفل، وذلك بسبب شدة خوفها من تطلعات الجمهور.

ومن المقرر أن تقدم أصالة عدد من أبرز أغانيها ومنها، بعدك عني، ومبقاش سر، والحقيقة، وبناء على رغباتك، ومهتمة بالتفاصيل، ويا عالم، والمصطفى، ويا مجنون.

يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية انطلقت الجمعة قبل الماضية، وتضمنت تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلًا غنائيًا وموسيقى يحييها 92 فنانًا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.