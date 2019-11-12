وفد روسي يزور الأردن لمناقشة تسيير رحلات جوية بين سوتشي وعمان

أعلن نائب رئيس لجنة الدوما الروسية للثقافة البدنية والرياضة والسياحة وشؤون الشباب، سيرجي كريفونوسوف، أنه سيترأس وفدا روسيا يزور الأردن في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري يناقش خلالها مع المسؤولين الأردنيين تسيير رحلات جوية بين مدينة سوتشي الساحلية الروسية والعاصمة عمان.

وقال كريفونوسوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "دعتنا المملكة في زيارة رسمية، وسوف أتوجه على رأس وفد مكون من عشرة أشخاص أعضاء معظمهم ممثلين لمنظمي الرحلات السياحية الكبار للتعاون مع منظمي الرحلات السياحية من الأردن، بحيث تظهر النتيجة النهائية في تدفق السياح... ولكن على أي حال، فإن إحدى المهام التي وضعناها لأنفسنا هي رحلات بين العاصمة عمان وسوتشي، في محاولة لتنظيم حركة الطيران والتدفقات السياحية".

وأضاف كريفونوسوف قائلا : إن الأردن كوجهة سياحية ستكون مثيرة لاهتمام السياح الروس ، كما يمكن لمواطني الأردن زيارة المناطق الجنوبية من روسيا كإقليم كراسنودار وسوتشي، ومن الضروري تنظيم رحلات جوية إضافية.