وزير خارجية ألمانيا يسعى لتعزيز التعاون في أوروبا في قطاع الرقمنة

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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا في قطاع الرقمنة.

وقال ماس اليوم الثلاثاء على هامش منتدى السلام بالعاصمة الفرنسية باريس: "نعتزم الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين... في العالم الرقمي. ولهذا السبب فإننا بحاجة لخطة خاصة بنا للرقمنة".

وأضاف أن من يسود الإنترنت ويحدد القواعد، هو الذي يقرر من يحصل على أية معلومات وكيف يمكن أن تتشكل الآراء، وكيف تسير في النهاية عمليات صناعة قرارات ديمقراطية.

وأكد أنه على قناعة بضرورة أن ينشغل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الجديدة بهذا الموضوع على نحو جوهري تماما.

وفيما يتعلق بانتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أوضح ماس أنه من الصائب التطرق لمشكلات وتحديات بشكل مفتوح.

وأضاف أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء في التعاون الدولي، داخل الاتحاد الأوروبي وداخل حلف الأطلسي، وقال: "يجب أن نتحدث بهذا الشأن".

وأكد الوزير الألماني أهمية التحدث بصفة خاصة، وشدد على أنه يرى أنه يجب أن يكون لحلف الأطلسي دور وأكد أن الحلف سيظل يمتلك دورا، عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمن.

يذكر أن ماكرون وصف حلف الأطلسي الأسبوع الماضي بأنه "ميت دماغيا".