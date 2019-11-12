 رئيس زامبيا يصدر مرسومًا بالعفو عن 5 أشخاص - بوابة الشروق
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رئيس زامبيا يصدر مرسومًا بالعفو عن 5 أشخاص

إدجار لونجو
إدجار لونجو
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:42 م

أصدر رئيس زامبيا إدجار لونجو مرسومًا رئاسيًا بالعفو عن خمسة أشخاص، بينهم صحفي وزعيم انفصالي محتجز منذ عام 2016 بتهمة الخيانة العظمى لمحاولته إنشاء دولة جديدة باسم باروتسلاند.

وذكرت رئاسة زامبيا -في بيان نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم /الثلاثاء/- أن الرئيس لونجو أصدر عفوًا عن خمسة معتقلين من مختلف أماكن الاحتجاز في البلاد، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ63، مضيفةً أنه من بين الذين تم العفو عنهم الانفصالي أفومبا مومبوتوا أحد زعماء جماعة لينيونجاندامبو التي تطالب بانفصال المقاطعة الغربية، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

وتابع البيان أن العفو الرئاسي شمل أيضًا الصحفي ديريك سينجيلا الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا في ديسمبر الماضي، بعد أن اتهم المحكمة بقبول رشاوى من أحد البنوك.


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