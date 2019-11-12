 الحكومة الأفغانية تصدر قرارا بالإفراج الشرطي عن معتقلين من «طالبان» - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

الحكومة الأفغانية تصدر قرارا بالإفراج الشرطي عن معتقلين من «طالبان»

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 10:28 ص

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عزمها الإفراج الشرطي عن 3 من معتقلي حركة طالبان، بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني ونائب زعيم حركة طالبان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك