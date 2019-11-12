الحكومة الأفغانية تصدر قرارا بالإفراج الشرطي عن معتقلين من «طالبان»

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أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عزمها الإفراج الشرطي عن 3 من معتقلي حركة طالبان، بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني ونائب زعيم حركة طالبان.