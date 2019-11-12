جرذ يعطل طائرة 12 ساعة في الهند

ذكرت تقارير إخبارية ومسؤولون اليوم الثلاثاء أن رحلة جوية محلية في الهند تأخرت قرابة 12 ساعة بعد رصد جرذ يتجول في الطائرة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن طائرة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، من طراز (AI-952) كانت تستعد للإقلاع من مدينة حيدر أباد جنوبي الهند إلى فيشاكاباتنام، وهي مدينة ساحلية، في وقت مبكر يوم الأحد، عندما شوهد الجرذ وهو يدور حول قمرة القيادة.

وذكر التقرير أن الركاب أجبروا على البقاء في مطار حيدر أباد طوال اليوم حتى تمكن موظفو شركة الطيران من التخلص من الجرذ.

وأكد مسؤول في شركة الطيران الحادث أنه يجري التحقيق بشأن الواقعة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

واستمر الركاب في رحلتهم فقط بعد قيام الموظفين بعملية تبخير لتطهير الطائرة والبحث عن أي أضرار محتمل أن يكون الجرذ قد أحدثها.

وأشار التقرير إلى أن مشاهد مزعجة وقعت في المطار، حيث تابع الركاب الغاضبون مع موظفي شركة الطيران لمعرفة متى تنطلق رحلتهم.

ولجأ العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتسلية أو التعبير عن غضبهم من الحادث.

يتم الإبلاغ عن وجود الجرذان على متن الطائرات من حين لآخر، ويعتقد أنها تدخل الطائرة بشكل متكرر خلال توصيل الطعام. وفي عام 2017، تم تأجيل رحلة طيران من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو لشركة إير إنديا بعد العثور على أحد القوارض على متن الطائرة أثناء تحركها على المدرج قبل الإقلاع.