اجتماع مصغر لمجلس الوزراء الإسرائيلي بعد اغتيال «أبو العطا» في غزة

يجتمع المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث التصعيد في جنوب إسرائيل وقطاع غزة، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي.

جاء ذلك، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مضيفة أن "الاجتماع سيعقد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي".

يأتي ذلك، بعد مقتل المسؤول العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا البالغ من العمر 42 عاما وزوجته في عملية اغتيال إسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس في بيان حالة "الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتلينا ووحداتنا ونؤكد بأن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة".