مقتل 16 شخصا على الأقل جراء تصادم قطارين في بنجلادش

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لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون ، جراء تصادم قطارين سريعين في شرقي بنجلادش، حسبما أفادت الشرطة وعناصر إنقاذ اليوم الثلاثاء.

وقال ضابط الشرطة شايمال كانتي داس إن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في منطقة براهمانباريا /نحو 80 كيلومترا شرقي العاصمة دكا/.

وقد عُثر على تسع جثث في موقع الحادث بالقرب من محطة السكة الحديد موندوباج، بحسب ما قاله حياة الدولة خان، أحد مسؤولي المنطقة.

وقد لقى سبعة أشخاص من بين 40 مصابا تم إنقاذهم ونقلهم لمستشفيات محلية، حتفهم متآثرين بإصاباتهم.

وأوضح خان أن عربتين من أحد القطارات تضررتا بصورة كبيرة، بعدما اصطدم قطار تورنا نيشتا الذي كان في طريقه لدكا بقطار اودايان السريع الذي كان متجها إلى شاتوجرام أثناء تغييره مسار القضبان.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا من موقع الحادث " خلل في الاشارة ربما يكون سبب الحادث" مضيفا أن إدارة السكك الحديدية فتحت تحقيقا بشأن الحادث لتحديد سببه.

وقال وزير السكك الحديدية نور الاسلام سوجون إن خطأ سائق ربما يكون سبب الحادث.

وأضاف أثناء زيارته لموقع الحادث" نفترض أن سائق أحد القطارين دخل على الخط المخصص للقطار الثاني متجاهلا الإشارة".

وأوضح أنه تم التحفظ على السائق ومساعده وحارس بقطار تورنا نيشتا بعد الحادث.

وأشار إلى أنه سوف تتضح كيفية وقوع الحادث خلال ثلاثة أيام عندما تقدم لجنة التحقيق تقريرها.

وأعلن الوزير عن تعويض بقيمة 100 ألف تاكا (1200 دولار) لأسر الضحايا.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، مسعود العلم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث أصيب أكثر من 100 شخص.

وجرى تعليق خدمة القطارات بين دكا والمناطق الأخرى الواقعة بشرق البلاد بعد الحادث.