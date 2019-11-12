الرئيس الأفغاني يعرض الإفراج عن معتقلين لـ«طالبان» مقابل الإفراج عن «مختطفين»

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عزمها الإفراج الشرطي عن 3 من معتقلي حركة طالبان بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني ونائب زعيم حركة طالبان.

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في مؤتمر صحفي "إنه سوف يتم الإفراج عن السجناء، ومن بينهم أنس حقاني، من سجن باجرام".

وأضاف أنه سوف يتم الإفراج عن السجناء إذا أفرجت حركة طالبان عن أستاذين من الجامعة الأمريكية بأفغانستان، وهما الأمريكي كيفين كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، اللذين اختطفتهما الحركة في أغسطس 2016.

وأوضح "جهودنا المشتركة لاقتفاء أثر الاستاذين لم تسفر عن نتيجة، والمعلومات تشير إلى أن صحتهما وسلامتهما أثناء احتجازهما تتدهوران".